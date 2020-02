Karpal Singh (1942-2020), Setapak

SASKAAR / CREMATION: 4pm, 18 Feb 2020 (Tuesday), at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur. Cortège leaves from No 2A, Jalan 11c/6, Taman Setapak Indah 53300 Kuala Lumpur, at 3pm PATH DA BHOG : 1 March 2020 (Sunday), 10am-12pm, at Gurdwara Sahib Tatt Khalsa Diwan, Kuala Lumpur | Malaysia

SASKAAR / CREMATION: 4pm, 18 Feb 2020 (Tuesday), at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur. Cortège leaves from No 2A, Jalan 11c/6, Taman Setapak Indah 53300 Kuala Lumpur, at 3pm PATH DA BHOG : 1 March 2020 (Sunday), 10am-12pm, at Gurdwara Sahib Tatt Khalsa Diwan, Kuala Lumpur | Malaysia

KARPAL SINGH S/O LETCHMAN SINGH KHOSA

(22 March 1942 – 18 Feb 2020)

Village: Khosa

Wife: Harbajan kaur

Children / Spouses:

Gurcharan Kaur / Avtar Singh

Daljit Singh / Jasvinder Kaur

Kashvinder Singh / Gurvinder Kaur

Gagandeep Singh / Kavaljit Kaur

Grandchildren: Navita Kaur, Harnesh Singh, Balveeta Kaur, Amrita Kaur, Samerjit Singh, Saahiljit Singh, Aryanjit Singh, Avinaash Singh, Tvryan Singh,

Prevleen Kaur, Jezleen Kaur

Contact:

Daljit Singh 019 265 7109

Kassh 016 223 0759

Gagan 012 396 6267

| Entry: 18 Feb 2020 | Source: Family