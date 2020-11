Vacancy | Malaysia: Maha Partners & Co looking for Credit Recovery Officer

Vacancy | MALAYSIA |

We, MAHA PARTNERS & CO SDN BHD, are looking for individuals who are wiling to learn and embrace changes in the current economic landscape. Our company is a Collection Agency that deals with various Banks, Telecommunication and other agencies as well. This is a dynamic and ever growing agency hence we are looking for more people to join us.

Located at the heart of PJ with public transportation within walking distance (Glenmarie station LRT station). Lots of other amenities nearby, too.

So, if you have passion to learn and work together in a team, please do contact us at 0176704236.

Fresh graduates are encouraged to apply and training will be provided.

JAWATAN KOSONG

Pegawai Pemulihan Kredit

– Gaji pokok RM1.3k hingga Rm2k.

– Kadar base yang rendah dan komision yang tinggi dan menarik.

– Berdekatan LRT (5 minit ke Glenmarie station)

– 3 minit ke Paradigm Mall

JIKA ANDA:

– Boleh berkomunikasi dengan baik melaluai telepon

– Boleh bekerja secara berkumpulan

– Rajin & Mempunyai daya usaha yang tinggi

– Berdedikasi & Serius terhadap etika kerja .

Fungi Kerja

– Membuat panggilan dan memberi peringatan kepada pelanggan melaluai data yang disediakan.

– Fasih berbahasa Melayu & Inggeris

– Berpengalaman dalam bidang call center/banking /marketing amat digalakkan memohon ( Latihan akan diberikan kepada yang tiada pengalaman)

– Kelayakan minima SPM

– Graduan baru amat digalakkan memohon

– Kerja sepenuh masa sahaja

GANJARAN

– Peluang kenaikan gaji

– Kenaikan pangkat

– Insentif tunai (Harian, Mingguan & Bulanan)

– KWSP , Socso

Lokasi kerja & syarikat : Kelana Jaya SS7/19

Jika anda rasa anda layak & berminat untuk sertai kami, sila hantar resume ke harpreet@mahapartners.com.my atau 017-6704236 Whatsapp

