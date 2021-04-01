Sardar Gurdev Singh (1948 – 2021), Klang

SASKAAR / CREMATION:  Cortege will leave residence, No. 19, Jalan Kangar 93, Kawasan 19, Jalan Kapar, 41400 Klang, Selangor on 1 April 2021 (Thursday) at 3.00pm for final rites and cremation at Simpang Lima Crematorium Klang | Malaysia

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SASKAAR / CREMATION:  Cortege will leave residence, No. 19, Jalan Kangar 93, Kawasan 19, Jalan Kapar, 41400 Klang, Selangor on 1 April 2021 (Thursday) at 3.00pm for final rites and cremation at Simpang Lima Crematorium Klang | Malaysia

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ aਦਰਗਹ ਚਲਿਆ।

Gurmukh Janam Savar Dargeh Chaleya (Bhai Gurdas, Var 19, Pauri 14)

SARDAR GUDEV SINGH A/L SHER SINGH DHALIWAL

Village Cheema

Saskaar / Cremation: Cortege will leave residence, No. 19, Jalan Kangar 93, Kawasan 19, Jalan Kapar, 41400 Klang, Selangor on 1 April 2021 (Thursday) at 3.00pm for final rites and cremation at Simpang Lima Crematorium Klang.

Contacts:

Parmjit Singh – 012 – 3926742

Ajit Kaur – 016 – 6983507

 

| Entry: 1 April 2021 | Source: Family

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