Sardar Gurdev Singh (1948 – 2021), Klang

SASKAAR / CREMATION: Cortege will leave residence, No. 19, Jalan Kangar 93, Kawasan 19, Jalan Kapar, 41400 Klang, Selangor on 1 April 2021 (Thursday) at 3.00pm for final rites and cremation at Simpang Lima Crematorium Klang | Malaysia
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ aਦਰਗਹ ਚਲਿਆ।
Gurmukh Janam Savar Dargeh Chaleya (Bhai Gurdas, Var 19, Pauri 14)
SARDAR GUDEV SINGH A/L SHER SINGH DHALIWAL
Village Cheema
Saskaar / Cremation: Cortege will leave residence, No. 19, Jalan Kangar 93, Kawasan 19, Jalan Kapar, 41400 Klang, Selangor on 1 April 2021 (Thursday) at 3.00pm for final rites and cremation at Simpang Lima Crematorium Klang.
Contacts:
Parmjit Singh – 012 – 3926742
Ajit Kaur – 016 – 6983507
| Entry: 1 April 2021 | Source: Family
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