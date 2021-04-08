Kuldip Singh (1946-2021), Melaka

LAST RESPECTS: 9 April 2021 (Friday), 1pm-2pm, at 150, Jalan Desa Bakti, Taman Desa, 58100 Kuala Lumpur. SASKAAR / CREMATION:  3pm, 9 April 2021 (Friday), at DBKL Crematorium, Jalan Kuari, Cheras, Kuala Lumpur | Malaysia

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LAST RESPECTS: 9 April 2021 (Friday), 1pm-2pm, at 150, Jalan Desa Bakti, Taman Desa, 58100 Kuala Lumpur. SASKAAR / CREMATION:  3pm, 9 April 2021 (Friday), at DBKL Crematorium, Jalan Kuari, Cheras, Kuala Lumpur | Malaysia

ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥

Aagiaa Aavai Aagiaa Jaae || Naanak Jaa Bhaavai Thaa Leae Samaae ||6||

By His Will we come, and by His Will we go. O Nanak, when it pleases Him, then He absorbs us into Himself. ||6|| (SGGS, 294)

 

Loving Husband, Father and Grandfather

KULDIP SINGH A/L UTTAM SINGH 

(23.10.1946 – 8.4.2021)

Passed away peacefully on 8 April 2021

Pa, Nanaji and Dadaji

Your life was a blessing,

Your memory a treasure,

You are loved dearly

And will be missed beyond measure

Dearly missed by:

Wife: Jaswant Kaur A/P Dalıp Singh

Son: Hargobind Singh Gill

Daughter-in-law: Joyce Salvador Villegas

Daughter: Amardeep Kaur Gill

Son-in-Law: Harinder Singh Sadeoda

Grandsons: Ranveer Singh Sadeoda, Mandave Singh Sadeoda, Hansraj Singh Gill

Last respects on 9 April 2021 (Friday), 1pm-2pm, at 150, Jalan Desa Bakti, Taman Desa, 58100 Kuala Lumpur

Saskaar / Cremation: 3pm, 9 April 2021 (Friday), at DBKL Crematorium, Jalan Kuari, Cheras, Kuala Lumpur

Contact: Hargobind 012-3075008

 

| Entry: 8 April 2021 | Source: Family

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