Kuldip Singh (1946-2021), Melaka

LAST RESPECTS: 9 April 2021 (Friday), 1pm-2pm, at 150, Jalan Desa Bakti, Taman Desa, 58100 Kuala Lumpur. SASKAAR / CREMATION: 3pm, 9 April 2021 (Friday), at DBKL Crematorium, Jalan Kuari, Cheras, Kuala Lumpur | Malaysia
ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥
Aagiaa Aavai Aagiaa Jaae || Naanak Jaa Bhaavai Thaa Leae Samaae ||6||
By His Will we come, and by His Will we go. O Nanak, when it pleases Him, then He absorbs us into Himself. ||6|| (SGGS, 294)
Loving Husband, Father and Grandfather
KULDIP SINGH A/L UTTAM SINGH
(23.10.1946 – 8.4.2021)
Passed away peacefully on 8 April 2021
Pa, Nanaji and Dadaji
Your life was a blessing,
Your memory a treasure,
You are loved dearly
And will be missed beyond measure
Dearly missed by:
Wife: Jaswant Kaur A/P Dalıp Singh
Son: Hargobind Singh Gill
Daughter-in-law: Joyce Salvador Villegas
Daughter: Amardeep Kaur Gill
Son-in-Law: Harinder Singh Sadeoda
Grandsons: Ranveer Singh Sadeoda, Mandave Singh Sadeoda, Hansraj Singh Gill
Last respects on 9 April 2021 (Friday), 1pm-2pm, at 150, Jalan Desa Bakti, Taman Desa, 58100 Kuala Lumpur
Saskaar / Cremation: 3pm, 9 April 2021 (Friday), at DBKL Crematorium, Jalan Kuari, Cheras, Kuala Lumpur
Contact: Hargobind 012-3075008
| Entry: 8 April 2021 | Source: Family
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