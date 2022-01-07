Nashatar Kaur w/o Dalip Singh Kokri (1926-2022)

NASHATAR KAUR W/O DALIP SINGH KOKRI
22.08.1926 – 7.01.2022
Village: Talwandi Kalan
Husband: Dalip Singh Kokri
Children / Spouses:
Pavittar Kaur
Hardial Singh/Amarjeet Kaur
Raghbir Singh/Harbans Kaur
Charanjit Kaur/Pritam Singh
Tejwant Singh (deceased)
Grandchildren:
Praveen Gill
Hans Gill
Jas Gill
Anjeeta Kaur
Roeshan Kaur
Inderpal Singh
Tina Gill
Ishvar Gill
Menraj Gill
Pervina Gill
Maandip Gill
And 8 Great Grandchildren.
Last respects can be paid at Shanshan Bumi, Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur from 10.30 am-11.45 am on Saturday, 8th January 2022. Cremation at 12 noon. Please observe the Covid-19 pandemic SOPs in place.
Path da Bhog: Sunday, 23rd January 2022, 10-12 noon at Wadda Gurdwara Jalan Kampung Pandan, Kuala Lumpur
Contact:
Pavittar – 0122888752
Charanjit – 0162336019
| Entry: 7 Jan 2022 | Source: Family
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