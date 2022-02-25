Sdr Kirpal Singh @ Palu (1956 – 2022), Taman Desa Cheras (formerly Kampung Pandan Dalam)

ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥ (474-2)
jo aa-i-aa so chalsee sabh ko-ee aa-ee vaaree-ai.
Whoever has come, shall depart; all shall have their turn.
SDR. KIRPAL SINGH @ PALU S/O LATE SARJIT SINGH
of Taman Desa Cheras, Kuala Lumpur (formerly Kampung Pandan Dalam Lorong 7)
10.11.1956 – 23.2.2022
Village: Amritsar.
Departed: 23 February 2022 (Wednesday). 65 years old.
Leaving Behind:
Wife: Mdm Sivindar Kaur (Taman Desa Cheras)
Daughter and Son-in Law: Harvin Kaur & Roshen Singh (USA)
Son and Daughter-in Law: Karandeep Singh & Sarjeevan Kaur (Canada)
Daughter: Parveen Kaur
Also missed by Relatives and Friends.
Saskar will be held in Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur on Sunday, 27 February 2022 at 11:30 am. Last respects at the same place from 9:30 am to 11:15 am.
Shej Path Da Bhog: 13 March 2022 (Sunday), from 10:00 am till 12:00 pm, at Gurdwara Sahib Kampung Pandan Dalam Settlement, Lorong 7, Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Followed by Guru Ka Langgar.
Contact: Jagvinder Singh 019 291 1777
| Entry: 25 Feb 2022 | Source: Family |
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