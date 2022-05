Sodhan Kaur Asah Singh (1922- 2022), Seremban

Jehya Chiri Likheya, Teyha Hukam Kamahey

Ghaley Aavey Nanka, Sadhey Utthi Jahey

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

In Loving Memory of Sardarni

SODHAN KAUR d/o ASAH SINGH

Age: 99

15 October 1922 – 8 May 2022

Cortege leaves at 11am, 9 May 2022 from 283, Taman Labu Jaya, Lorong Labu Jaya 2, 70200, Seremban

Saskar / Cremation: 12 noon, 9 May 2022 (Monday) at Nirvana Memorial Park Nilai

Path Da Bhog: TBA

Queries:

Mulkeeth (016 – 665 9747)

Malvinder (012 – 698 1688)

Gurvinder (012 – 645 5155)

Ravinderpal (010 – 297 2852)

| Entry: 8 May 2022 | Source: Family



ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond.Facebook | WhatsApp +6017-335-1399 | Email: asia.samachar@gmail.com | Twfffitter | Instagram | Obituary announcements, click here