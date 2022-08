Madam Karam Kaur (1937 – 2022), Sungai Petani

MADAM KARAM KAUR D/O SANTA SINGH

WIFE OF THE LATE GURBAKHES SINGH

23.2.1937 – 31.8.2022

Children / Spouses/ grandchildren:

Dato Dr Joginder Singh

Datin Gurmit Kaur

Datuk Ravinder Singh Sodhi

Gabben Gurbakhes Singh Sodhi

Datuk Dr Inderjit Kaur

Proin Kaur Sengupta

Kevin Singh

Dato Jaspal Singh

Rishvinder Singh

Shereender Kaur

Keshvinder Singh

Datin Paramjit Kaur

Datuk Arulsingam Balasingam

Keshavsingam Arulsingam

Sonia Arulsingam

Sonika Arulsingam

Dato Dr Jasvinder Singh

Datin Selwinder Kaur

Jasriine Gabee Kaur

Saskaar / Cremation: 2pm, 2 September 2022 (Friday) at Traditional Crematorium Opposite Old Sungai Petani Hospital

Cortège leaves from 81G, Jalan Tiong, 08000, Sungai Petani, Kedah at 2pm, Date: 2 September 2022 (Friday)

Contact:

Dato Dr Joginder Singh: 012-486-8811

Datin Gurmit Kaur: 012-490-9515

Datuk Dr Inderjit Kaur: 012-329-9606

Dato Jaspal Singh: 019-278-2727

Datin Paramjit Kaur: 012-488-8804

Dato Dr Jasvinder Singh: 012-490-9919



| Entry: 31 Aug 2022 | Source: Family



