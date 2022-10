Mata Puran Kaur (1936-2022), Miri, Sarawak

Khale Aave Nanka Sade Uth Jaye

ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

With profound grief and sorrow we are deeply saddened to announce the passing of our beloved mom on 3rd October 2022.

MATA PURAN KAUR D/O LATE MAGAR SINGH

2.8.1936 – 3.10.2022

Husband: Sardar Late Amar Singh Pannu (Miri, Sarawak)

Children:

Dilbag Singh / Bhajan Kaur

Telwant Kaur

Manjet Kaur / Peter Earnshaw

Grandchildren:

Jasmine Kaur

Jayniel Singh

Shayan Singh Pannu

Zara Kaur

Keira Kaur

Sister: Madam Pritam Kaur D/O Late Magar Singh

Cortege leaves residence at 1pm, 4 October 2022 (Tuesday) from No. 93, Sunway Kiara Hills, Jalan Sri Hartamas 32/70A, 50480 Kuala Lumpur

Saskaar / Cremation: 2pm, 4 October 2022 (Tuesday) at Gui Yuan Funeral Crematorium Petaling Jaya.

Path da Bhog: 15 October 2022 ( Saturday), from 5pm to 7pm, at Gurdwara Sahib Petaling Jaya.

Contact:

Dilbag Singh 012 3020188

Jatswan Singh 016 2223681

Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.



| Entry: 3 Oct 2022 | Source: Family



