Manjeev Singh (1981 – 2022), Ex-Bank Negara Malaysia, MoneyMatch

MANJEEV SINGH S/O REGINDER SINGH & LATE SATVINDER KAUR

3.10.1981 – 11.10.2022

Wife: Maninder Kaur d/o Harjit Singh (Sunway)

Children / Spouses:

Jaydeep Singh

Ishleen Kaur

Mandeep Singh

Sajveer Singh

Saskaar / Cremation: 2.30pm, 13th Oct 2022 (Thursday), Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur

Cortège leaves residence 10, Jalan Cendana P14/12, Presint 14, Putrajaya at 1pm

Last Respects:

10am – 1pm – Sukhmani Sahib & Kirtan at residence.

2pm – 2.30pm at Jalan Loke Yew Crematorium

Saskaar : 2.30pm

Path Da Phog : TBA

Contact:

Rajvin 016 610 8844

Jagdev 012 277 0122



| Entry: 12 Sept 2022 | Source: Family



