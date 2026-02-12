Gurdeep Kaur (1964 – 2025), Ipoh, Perak

Gurdeep Kaur d/o Mahan Singh
Ipoh, Perak
23.2.1964 – 12.2.2026
Husband: Harjit Singh s/o Ram Singh
Children & Spouses:
- Sumeet Kaur & Satvin Singh
- Narmeet Singh & Manjula Mariejane
- Jasmeet Singh & Rebecca Ooi
- Jasreena Kaur & Mohit Vasdev Sharma
Grandchildren:
- Galveena Riya Kaur
- Sahil Veer Singh
- Reuel Veehan Singh
- Janeesa Naomi Kaur
- Graheesh Noah Singh
- Ram Singh
- Harleen Kaur Vasdev
- Sameera Kaur Vasdev
LAST RITES
Friday, 13th February 2026
3.00pm: Hearse leaves residence at 17, Jalan Nangka, Taman Teh Teng Seng, 31400 Ipoh, Perak
3.30pm: Saskaar (cremation) at Wadda Gurdwara Sahib Ipoh crematorium, Perak
Path da Bhog: TBC
Harjit Singh 017 502 4181
Sumeet Kaur 012 500 3839
Narmeet Singh 016 365 8684
| Entry: 12 February 2026 | Source: Family
