Gurcharan Kaur (1952 – 2022), Mambang Di Awan, Kampar

Khale Aave Nanka Sade Uth Jaye

ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

GURCHARAN KAUR D/O GURDEV SINGH (SEREMBAN)

15.2.1952 – 28.11.2022

Wife of Late Sardar Jagjit Singh Malhi (Jita)

Village: Talwandi Mallian

Children / Spouses:

Karamjit Singh

Tarenjit Singh / Rina Guha Thakurta

Anita Kaur / Lakhbir Singh

Grandchildren:

Kelvinjit Singh

Manisha Kaur

Jasvinjit Singh

Eashen Singh Malhi

Gobind Singh Malhi

Sukhmani Sahib will be held on 29 November 2022 (Tuesday), at 11am, at our residence at 35, Jalan Damai Perdana 7/2A, Bandar Damai Perdana, Cheras, Kuala Lumpur

The cortege will leave the residence at 1pm

Saskaar / Cremation: 3pm, 29 November 2022 (Tuesday) at Shamshan Bhoomi Hall, Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur

Akhand Path will be held on the 9, 10 and 11th of December 2022 at Gurdwara Sahib Kampar, Perak.

Contact:

Tarenjit Singh – 0122381577

Lakhbir Singh – 0192801778

Anita Kaur – 0192791778



| Entry: 29 Nov 2022 | Source: Family