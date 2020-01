Mitra online grant application now open

By Asia Samachar | MALAYSIA |

Malaysian Indian Transformation Unit (MITRA) is now open to receiving applications for financial grants for this year.

The federal government agency began receiving proposals to improve the Indian community since Jan 20.

In the past, not many Sikh-based organisations had made avail of the funding.

All applications are processed via an online grant application system.

MITRA, a unit under the Prime Minister’s Department, was known as the Socio-economic development of the Indian community Unit (SEDIC) under the previous Barisan Nasional-led government.

The note shared by Mitra:

*PELANCARAN PERMOHONAN GERAN KEWANGAN MITRA – TAHUN 2020*

Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia (MITRA), Jabatan Perdana Menteri akan melancarkan Permohonan Geran Kewangan MITRA secara atas talian bagi Tahun 2020 bermula pada

*20 Januari 2020 (Isnin)* sehingga *29 Februari 2020 (Sabtu).*

Permohonan bagi Geran Kewangan MITRA Tahun 2020 boleh dikemukakan secara atas talian (online) di laman sesawang MITRA, *www.mitra.gov.my* melalui pautan Sistem Pengurusan Geran MITRA (MITRA Grant Management System, M-GMS). Permohonan geran tahun *2020* akan dilaksana secara atas talian sahaja dan bukan lagi secara manual.

Maklumat lanjut berkenaan dengan Geran Kewangan MITRA Tahun 2020 boleh diperolehi di laman sesawang MITRA *www.mitra.gov.my* atau di talian *03-8886 6262/6322.*

Sekian, terima kasih.

*UNIT TRANSFORMASI MASYARAKAT INDIA MALAYSIA (MITRA)*

