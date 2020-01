Peritam Kaur (1926 – 2020), Teluk Intan

SASKAAR / CREMATION: 27 January 2020 (Monday) at Sikh Crematorium, Teluk Intan. Cottage leaves residence 113-O Kampung Bharat, Jalan Changkat Jong, 36000 Teluk Intan, Perak at 2.00pm. PATH DA BHOG: 9 February 2020 (Sunday), 11.30am, at Gurudwara Sahib Teluk Intan | Malaysia

SASKAAR / CREMATION: 27 January 2020 (Monday) at Sikh Crematorium, Teluk Intan. Cottage leaves residence 113-O Kampung Bharat, Jalan Changkat Jong, 36000 Teluk Intan, Perak at 2.00pm. PATH DA BHOG: 9 February 2020 (Sunday), 11.30am, at Gurudwara Sahib Teluk Intan | Malaysia

PERITAM KAUR W/O LATE BAHADUR SINGH (TELUK INTAN)

(7 July 1926 – 26 January 2020)

Our beloved Mother, Grandmother & Great Grandmother peacefully passed away on 26th January 2020. She will be dearly missed and forever cherished by her:

Children / Spouse:

Jas Beer Kaur (Deceased) / Dr Mohinder Singh (Deceased)

Gurmit Kaur / Dr. Awtar Singh (Ipoh)

Sertuan Singh / Sukhjit Kaur (Port Dickson)

Jesbil Singh / Dr Ranjit Kaur (KL)

Manindar Singh / Jagiee Kaur (KL)

Prof Dr BJ Jeet / Prof Dr Noor Hayaty Abu Kasim (KL)

Grandchildren / Spouse:

Dr. Mandeep Singh / Dr. Vijiya Mala Valayatham

Dr Sanveer Singh / Tejinder Kaur

Charveen Kaur / Dr. Nirven Kumar

Jesmeet Kaur

Dr. Ranbir Singh / Harpreet Kaur

Raminder Kaur/ Rajdeep Singh

Nabil Imran

Satvinder Kaur

Sophia Hanan

Roop Gia Kaur

Great Grandchildren: Amandeep Singh, Abhinash Singh

Saskaar / Cremation: 27 January 2020 (Monday) at Sikh Crematorium, Teluk Intan

Cortege timing: Cottage leaves residence 113-O Kampung Bharat, Jalan Changkat Jong, 36000 Teluk Intan, Perak at 2.00pm, 27 January 2020 (Monday)

Path da Bhog: 9 February 2020 (Sunday), 11.30am, at Gurudwara Sahib Teluk Intan

Contact:

Jesbil Singh 012 – 308 1904

Raminder Kaur 017 – 368 7020

| Entry: 26 Jan 2020 | Source: Family