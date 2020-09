Sowaran Kaur (1933-2020), Rawang

ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

SOWARAN KAUR D/O MEGHAR SINGH

(27 May 1933 – 17 September 2020)

Husband: Kartar Singh S/O Santa Singh

Children / Spouses:

Dr. Harjit Singh & Dr Gurjit Kaur

Ranjit Singh & Clinder Kaur

Amarjit Singh & Mokthiar Kaur

Late Inderjit Singh & Peramjit Kaur

RMAF Jit Singh & Jaspal Kaur

Dr. Karamjit Singh & Charan Kaur

Capt. Gordip Singh & Sawaranjit Kaur

ACP Baljeet Singh

Baldev Kaur & Satwant Singh

Manjit Singh & Late Inderjit Kaur

Jasbir Kaur

Ranjit Kaur

Grandchildren / Spouses:

Komal Kaur Helyer & Paul Helyer

Roshan Singh & Serena Sharp Singh

Jesmeet Singh Jassal

Jesmesh Singh Jassal

Jitender Singh Jassal

Ashwinder Kaur Jassal

Preshinder Kaur Jassal

Harsukhdip Singh Jassal & Simran Jeet Kaur

Dr. Chamanjeet Kaur Jassal

Dr. Ranmeet Kaur Jassal & George Kantzios

Dr. Navreen Singh

Aeshprit Kaur Jassal & Alexander Monteiro

Dr. Dheren Kaur Jassal

Dr. Dherej Kaur Jassal & Roshan Singh Sidhu

Himmat Singh

Jaideep Singh

Mohkam Singh

Kiranmeet Kaur Jassal

Phel Kaur

Jasleena Kaur Jassal

Opashna Kaur Jassal

Jyotishna Kaur Jassal

Saskaar / Cremation: 11.30am, 18 Sept 2020 (Friday), at Serendah Crematorium. Cortege leaves Rawang residence at Bungalow No 5, Jalan Kuala Garing, Rawang at 10am

Sahej Path Da Bhog: 27 Sept 2020 (Sunday), 10am-11.30AM, at Gurdwara Sahib Rawang

Contact:

ACP Baljeet Singh – 019 382 6163

Amarjit Singh – 019 266 1803

Mata Sowaran Kaur Meghar Singh, our guardian angel, has gone home to her creator. Her presence exuded calmness and her smile melted our worries away. She will always be our beacon of strength and the seed that keeps us together and rooted.

| Entry: 17 Sept 2020 | Source: Family