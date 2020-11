Sardarni Swarn Kaur (1932-2020), Kluang

PATH DA BHOG: 12 December 2020 (Saturday), from 10am to 12pm, at GURDWARA SAHIB KLUANG, JOHOR | Malaysia

PATH DA BHOG: 12 December 2020 (Saturday), from 10am to 12pm, at GURDWARA SAHIB KLUANG, JOHOR | Malaysia

JEHA CHIRI LIKHYA TEHA HUKAM KAMAEH, GHALE AAVE NAANKA SADE UTHEE YAAYE (SGGS, 1239)

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

SARDARNI SWARN KAUR D/O MEYR SINGH

18 December 1932 – 25 November 2020

VILLAGE: AMRITSAR

Wife of LATE SARDAR PIARA SINGH S/O LATE FAKIR SINGH

Will be deeply missed and remembered forever by loved ones

Children:

Charan Singh

Vasan Singh

Harjinder Singh

Gurdev Singh

Kernail Singh

Harjinder Kaur

Balbinder Kaur

Spouses:

Jesbir Kaur

Sarjit Kaur

Balvinder Kaur

Bowinder Kaur

Surinder Kaur

Jagmail Singh

Rajinder Singh

Grandchildren, Great Grandchildren, Relatives and Friends.

Path Da Bhog: 12 December 2020 (Saturday), from 10am to 12pm, at GURDWARA SAHIB KLUANG, JOHOR

For enquiries please contact:

Sardar Charan Singh 012-7564971

Sardar Gurdev Singh 017-722 9765

| Entry: 26 Nov 2020 | Source: Family