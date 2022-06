Gurbachan Singh (1948 – 2022), Bandar Baru Ampang

ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚਲਣਵਾਰਾ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥

Aaeiaa hakaaraa chalanavaaraa har ram naam samaaeiaa.

SARDAR GURBACHAN SINGH S/O LATE TOTA SINGH (JINJANG SELATAN) OF BANDAR BARU AMPANG

2.2.1948 – 14.6.2022

Village: Jaimal Singhwala, Jilla Sangarur

Wife: Pretam Kaur d/o Jawahar Singh (Pind: Rode)

Children / Spouses:

Jasbinder Singh / Raminder Kaur

Keshminder Singh / Daljit Kaur

Balbinder Singh

Sahej Path Da Bhog will be held at Tatt Khalsa Diwan Selangor, Jalan Raja Alang, Kuala Lumpur on the 26th June 2022 (Sunday), 7am to 8.30am Asa-Di-Vaar, 9:30am to 12pm Kirtan Darbar, Sehj Paath da Bhog and Antim Ardas followed by Guru Ka Langgar

For Enquiries, contact:

Keshminder Singh 0192222294

Balbinder Singh 0192222293

Entry: 20 June 2022 | Source: Family



