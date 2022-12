Mohinder Kaur Sidhu (1940 – 2022), Segamat

By Asia Samachar

SARDARNI MOHINDER KAUR SIDHU D/O LATE SARDAR HAJURA SINGH SIDHU

15.3.1940 – 11.12.2022

Village: Harinau Kotkapura Punjab India

Husband: Late Pal Singh Kokri

Children / Spouses:

Harbendar Singh Kokri / Dalbir Kaur

Balvinder Kaur Kokri

Grandchildren:

Harpreet Kaur Gill

Devinder Kaur Gill / Rickie Reshvin Singh

Gurpreet Singh Gill / Sarveen Kaur Mann

Manpret Kaur Gill / Sukveer Singh Chahal

Premjit Kaur Dhanoa / Stephan Telemaque

Akashdip Singh Dhanoa

Great grandchildren :

Ranveer Paul Singh

Hansveer Paul Singh

Aryanna Dhanoa Telemaque

Rayanna Dhanoa Telemaque

Saskaar / Cremation: 12 December 2022 (Monday)

1:00pm: Cortege leaves for Kebun Teh Hindu Cremation Ground

2.00pm: Cremation

2.10pm: Kirtan Sohila

3.00pm: Alahnia path at Gurdwara Sahib Johor Bahru

Path da Bhog: 18 December 2022 (Sunday), from 1pm to 3pm, at Gurdwara Sahib Johor Bahru

Contact:

011-12313380 (Reet)

012-7795732 (Gurpreet)

017-7886369 (Sukveer)



| Entry: 11 Dec 2022 | Source: Family