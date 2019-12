Kaldeep Singh (1967 – 2019), Batu 5 Office (Moneylender)

SASKAAR / CREMATION: 2pm, 29 Dec 2019 (Sunday), at Jalan Loke Yew crematorium, Kuala Lumpur | Malaysia ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

Jayhaa cheeree likhi-aa, tayhaa hukam kamaahi.

Ghalay aawah naankaa, saday othe jaahi (SGGS, 1239)



KALDEEP SINGH S/O RATTAN SINGH (Formerly Rawang)

Age 52, Batu 5 Office (Moneylender)

It is with immense sadness to inform you that my husband, Kaldeep Singh has passed away on 26 December 2019.

Saskaar / Cremation: 2pm, 29 Dec 2019 (Sunday), at Jalan Loke Yew crematorium, Kuala Lumpur

Path Da Bhog: 5 January 2020, from 5.30 to 7.30 pm, at Gurudwara Sahib Sentul

Contact:

Malkeet 016-3277777

Baldeep 019-6072991 / 016-6664651

Jasmeen 0133226651

| Entry: 28 Dec 2019 | Source: Family