Joginder Singh @ Jogi (1936-2020), Cheras 

SASKAAR / CREMATION: 12 noon, 31 July 2020 (Friday), at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur | Malaysia
ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥
SARDAR JOGINDER SINGH A/L PALL SINGH
(6.3.1936 – 30.7.2020)
Leaving behind
Children:
Mr & Mrs Manjeet Singh (Cheras)
Mr & Mrs Sukhwinder Singh (Shah Alam)
Also leaves behind grandchildren and great-grandchildren.
Saskaar / Cremation: 12 noon, 31 July 2020 (Friday), at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur
Contacts:
Parvin 016 – 600 7375
Ashvin 016 – 956 7721
| Entry: 30 July 2020 | Source: Family
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