Joginder Singh @ Jogi (1936-2020), Cheras 

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SASKAAR / CREMATION: 12 noon, 31 July 2020 (Friday), at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur | Malaysia 

ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

SARDAR JOGINDER SINGH A/L PALL SINGH

(6.3.1936 – 30.7.2020)

Leaving behind

Children:

Mr & Mrs Manjeet Singh (Cheras)

Mr & Mrs Sukhwinder Singh (Shah Alam)

Also leaves behind grandchildren and great-grandchildren.

Saskaar / Cremation: 12 noon, 31 July 2020 (Friday), at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur

Contacts:

Parvin 016 – 600 7375

Ashvin 016 – 956 7721

 

| Entry: 30 July 2020 | Source: Family

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