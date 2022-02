Sardar Gurubakh Singh (1929 – 2022), Subang Jaya

SARDAR GURUBAKH SINGH S/O LATE SARDAR BISHAN SINGH

08.08.1929 – 24.02.2022

Village: Khattran; District: Samrala, Ludhiana

Wife: Late Sardarni Mohinder Kaur

Children / Spouses:

Mr Jasmindar Singh (ex CIMB) /Mdm Karamjit Kaur (DHL) Mr Kuldip Singh (US)/ Mdm Lorna Late Mr Hardeep Singh

Grandchildren:

Harsimran Kaur

Manvinder Kaur / Virinderjit Singh

Tripthpal Kaur

Also missed by Nephews and Nieces.

Saskaar / Cremation: 4.30pm, 25th February 2022 (Friday), at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur (Shamshan Bhoomi Parbandak Society, Selangor dan Wilayah Persekuatan. Lot.214 dan 215, Jalan Loke Yew, Kuala Lumpur)

Last respects can be paid at the same place 2pm onwards.

Path da Bhog: To be announced

Contact:

Jasmindar – 019-351 4149

Jagjit 016-337 3522

Virinder 016- 305 3656



| Entry: 24 Feb 2022 | Source: Family





