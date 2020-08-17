Rajindar Kaur Dhaliwal (1948-2020), Bandar Sunway

SASKAAR / CREMATION: 3pm, 18 Aug 2020 (Tuesday), at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur. Cortege leaves 17, Jalan PJS 7/4, Bandar Sunway at 1.45pm | Malaysia
ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥
RAJINDAR KAUR D/O C. INSP LALL SINGH
(6.12.1948 – 17.8.2020)
Passed away peacefully on 17 Aug 2020.
You have been our pillar of strength and have always been there guiding us. May you Rest In Peace now and May Waheguru’s blessing be upon you. We love you very much.
Village: Takhtupura, Moga, India.
Husband: Lt. Col. (R) Harbans Singh (Sitiawan)
Children:
Dalveen Kaur Sandhu
Joebanroop Kaur Sandhu
Munpargash Kaur Sandhu
Spouses:
Jasbeer Singh Randhawa
Jaswant Singh Dhaliwal
Balrinder Singh
Grandchildren:
Sereen Kaur Randhawa
Maneel Singh Randhawa
Gina Maya Kaur Dhaliwal
Areesha Kaur
Milan Jai Singh Dhaliwal
Saskaar / Cremation: 3pm, 18 Aug 2020 (Tuesday), at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur. Cortege leaves 17, Jalan PJS 7/4, Bandar Sunway at 1.45pm
Path da Bhog: 30 Aug 2020 (Sunday), 10am-12pm, at Gurdwara Sahib Bandar Sunway
Contacts:
Balrinder Singh 012 – 335 7665
Lt. Col. (R) Harbans Singh 012 – 288 0929
| Entry: 17 Aug 2020 | Source: Family
ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. Facebook | WhatsApp +6017-335-1399 | Email: editor@asiasamachar.com | Twitter | Instagram | Obituary announcements, click here |