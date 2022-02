Paramjeet Kaur (1980-2022), (MIEM, MIEAust)

Jeha Chiri Likhya Teha Hukam Kamaeh, Ghale Aave Naanka Sade Uthee Yaaye (SGGS, 1239)

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

PARAMJEET KAUR (MIEM, MIEAust)

14.5.1980 – 4.2.2022

Age: 42

Parents: ASP (R) Sarban Singh & Jaswinder Kaur

Village: Kaleke, Moga

Husband: Harshinder Singh

Child: Amrit Preet Kaur

Siblings / Spouses:

Amarjeet Kaur & Reshminder Singh

Ir. Jagjeet Singh & Nirenmit Kaur

Daljeet Singh & Ishvinder Kaur

Nieces & Nephews: Melvinpreet Kaur, Sukhwinjit Singh, Virenjit Singh, Jagveer Singh, Jasreen Kaur & Hareen Kaur

Prayer: 26 February 2022 (Saturday), from 10am to 12 noon, at Gurdwara Sahib Subang

In Waheguru’s care, you rest above peacefully, in our hearts you rest with so much love, you will be dearly missed by your family, your daughter, relatives and friends. We love you so much.

Contact:

012 – 3387762 (Sarban)

017 – 3695308 (Jagjeet)

012 – 6756763 (Daljeet)



| Entry: 20 Feb 2022 | Source: Family





ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond.Facebook | WhatsApp +6017-335-1399 | Email: editor@asiasamachar.com | Twitter | Instagram | Obituary announcements, click here |