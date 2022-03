In Loving Memory: Baksis Singh Ram Singh (1934-2021)

BAKSIS SINGH S/O RAM SINGH

Village: Vanchari Samna Pind, Amritsar

24.1.1934 – 17.3.2021

Wife: Naranjan Kaur d/o Joginder Singh

Children / Spouses:

Jasbir Kaur / Dr. Amrick Singh

Harbhajan Kaur / Gurbachan Singh

Gurdeep Kaur / Isana Gauranga Das

Ranjit Singh / Gurmit Kaur

Jasmin Kaur Deo / Kamaljiet Singh

Jasmindar Kaur Deo / Harjit Singh

Grandchildren: Sharyljit Kaur, Dr. Calvindev Singh, Dr. Jasveen Kaur, Simran Kaur / Bhuvan Gandhi, Dr. Veeranjit Singh / Dr. Navjot Brar, Rasdeep Kaur / Peter Tseros, Doya Amrita Bhawer, Owindeep Singh, Tavishapreet Kaur, Herlyn Kaur, Ashlyn Kaur, Emerlyn Kaur, Raj Raamjit Singh

Greatgrandchild: Sarika Kaur

Prayers on 13 March 2022 (Sunday), from 7am – 11.45am, at Wadda Gurdwara Sahib Penang.

Programme: Asa di Vaar, Sukhmani Sahib, Kirtan, Sahej Path da Bhog, Ardass followed by Hukamnama

Contact:

Dr. Amrick Singh (016-4659085)

Jasbir Kaur (012-4386737)

Gurdeep Kaur (012-4870217)

Entry: 7 March 2022 | Source: Family





