Harbajan Singh (1951 – 2022), Sri Petaling / Originally from Kangar, Perlis

HARBAJAN SINGH A/L JARNAIL SINGH

27.9.1951 – 20.4.2022

Village: Jaito Sarja, Batala. District: Gurdaspur, Punjab

Father: Late Sardar Jarnail Singh Maghar Singh JP, AMN, AMP, PJK.

Mother: Late Sardarni Ajit Kaur Latchman Singh

Sadly missed and dearly remembered by:

Wife: Harjit Kaur Sarjeet Singh (Bentong)

Daughters:

Harneesha Kaur Randhawa

Areesha Kaur Randhawa

Siblings / Spouse:

Pritpal Singh / Ranmit Kaur Dr. Surinder Kaur / Late Dr Khazan Singh Datin Pargash Kaur / Dato’ Dr Manjit Singh Dr. Manmohan Singh / Harjit Kaur Pela Manjit Kaur / Inderjit Singh Sekhon Baldev Singh / Gurbachen Kaur Amarjit Singh / Gurmeet Kour

Also, Nephews, Nieces, Grand Nephews & Grand Nieces.

Saskaar / Cremation: 11 am, 22 Apr 2022 (Friday), at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur

Cortège leaves from residence No 44, Jalan 12/149L, Bandra Baru Sri Petaling, 57000 Kuala Lumpur, at 10am

Path da Bhog: To be updated.

Contact:

Daljit Singh (012 214 4131)

Harjinder Singh (012 267 5968)



| Entry: 21 April 2022 | Source: Family

