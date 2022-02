Mata Bhajan Kaur d/o Late Natha Singh (1935 – 2022)

MATA BHAJAN KAUR D/O LATE NATHA SINGH

13.10.1935 – 25.2.2022

Village: Gurusar Jalal Bathinda

A wonderful mother who was our pillar of strength. A beautiful soul called to rest among the stars.

Husband: Late Bajinder Singh

Children / Spouses:

1. Rtd ASP Surender Singh Bhullar / Selvinder Kaur ,

2. Narinder Singh Bhullar

3. Harinder Kaur Bhullar / Late Sjn Jasbir Singh

Grandchildren:

Simran Singh / Parvin Kaur Keeran Kaur (Canada) Charan Singh Rajdev Singh Bhullar Amaardeep Kaur Bhullar Inderrjit Singh Bhullar

Siblings:

Late Sarjit Kaur Harcharan Singh Gendeh Madam Jasmail Kaur Late Mahindar Singh Ranjid Kaur Pritam Kaur (Ipoh) Amar Singh Gendeh Dato Dr Jekinder Singh Gendeh (Joe) Dato Prof Dr Balwant Singh Gendeh Guddi

Saskaar / Cremation: 2pm-4pm, 26 February (Saturday) at Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur

Cortege leaves residence at No 14, Jalan Koop Cuepacs 2F, Taman Cuepacs, 43200, Cheras at 12.30pm

Path da Bhog: 13 March 2022 (Sunday), from 9am to 11.30 am, at Wadda Gurdwara Sahib Kampung Pandan, Kuala Lumpur

Contact:

Surender Singh – 0122929033

Rajdev Singh – 0173113659

Inderrjit Singh – 0126654931

| Entry: 25 Feb 2022 | Source: Family





