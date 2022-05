In Loving Memory: Mukhtiar Kaur Sidhu (1930 – 2022), Ampang

FIRST YEAR BARSI

SARDARNI MUKHTIAR KAUR SIDHU W/O LATE SADHU SINGH GILL (KALEKE – AMPANG)

13.04.1930 – 11.06.2021

Village: Rode, District: Moga

Akhand Path at Guru Nanak Darbar Tatt Khalsa Diwan from 27 to 29 May 2022.

Arambh (begins) at 9am, 27 May 2022 (Friday)

Path Da Bhog at 10am, 29 May 2022 (Sunday)

Forever Remembered and Deeply Missed by:

Children (Spouse):

Surjit Kaur (Late Minder Singh Klar) (HP No. 016 694 2689)

Gurdev Kaur (Late Balwant Singh Sidhu)

Surjit Singh Gill (Sukhwant Kaur) (HP No. 012 978 7880)

Jasmail Kaur (Sarjeet Singh Chattey) (HP No. 012 645 1551)

Late Malkit Singh Gill (Daljit Kaur)

Grandchildren (Spouse):

Sharanjit Kaur Klar

Gurmit Kaur Klar (Daljit Singh Gill)

Daljit Singh Klar

Taranjit Kaur Sidhu

Sangeeta Kaur Gill

Jefvinder Singh Gill

Charandave Kaur Chattey (Harvinderjit Singh Sidhu)

Akashdeep Singh Gill

Karandeep Singh Gill

Great-Grandchildren:

Angadveer Singh Sidhu

Jannatpreeth Kaur Sidhu



| Entry: 11 May 2022 | Source: Family



