Kartar Singh (1931 – 2023), Kuala Garing, Rawang

SARDAR KARTAR SINGH S/O SANTA SINGH

1.5.1931 – 22.6.2023

Kuala Garing Rawang, Selangor

Wife:

Late Mata Sowaran Kaur d/o Maghar Singh

Siblings:

Late Master Teja Singh, Dr. Sarjit Singh (Australia), Late Karam Kaur, Late Gurshant Kaur and Late Harcharan Kaur

Children / Spouses:

Dr. Harjit Singh / Dr. Gurjit Kaur

Ranjit Singh (ex UAB/Bank of Commerce) / Clinder Kaur

Amarjit Singh (YTL) / Mokthiar Kaur

Late Inderjit Singh / Paramjit Kaur

RMAF Jit Singh / Jaspal Kaur

Dr. Karamjit Singh / Charan Kaur

Capt. Gordip Singh (Sapura) / Swaranjit Kaur

Rtd ACP Baljeet Singh

Baldev Kaur / Satwant Singh

Manjit Singh / Late Inderjit Kaur

Grandchildren / Spouses:

Komal Kaur Helyer / Paul Helyer

Roshan Singh / Serena Sharp Singh

Jesmeet Singh Jassal

Jesmesh Singh Jassal

Jitender Singh Jassal / Danisha Kaur

Ashwinder Kaur Jassal

Pershinder Kaur Jassal

Harsukhdeep Singh / Simran Jeet Kaur

Dr. Chamanjit Kaur Jassal

Dr. Ranmeet Kaur / George Kandioz

Dr. Navreen Sarson Singh / Joshua Sarson Singh

Aesprit Kaur / Alexander Darshan Monteiro

Dr. Dheren Kaur

Dr. Dherej Kaur / Haroshanraj Singh

Himat Singh / Arvind Kaur

Jaideep Singh / Roman Kaur Ria

Mokam Singh

Dr. Kiran Jassal

Phel Kaur

Jasleena Kaur

Opashna Kaur

Jyotishna Kaur

Great Grandchildren:

Lana Lily Jas Helyer, Arabella Skye, Cassious Sharp Singh, Gaurav Singh, Keanu George Kandioz & Ryan

Passed away peacefully on 22nd June 2023.

Saskaar / Cremation: 4.00pm, 23 June 2023 (Friday), at the Hindu Crematorium Serendah, Selangor.

Cortege will leave the residence 5, Jalan Kuala Garing, 48000 Rawang, Selangor at 3.15pm.

Contact:

Ranjit Singh: 016 966 2474

Amarjit Singh: 019 266 1803

Baljit Singh: 019 382 6163

| Entry: 23 June 2023 | Source: Family

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. When you leave a comment at the bottom of this article, it takes time to appear as it is moderated by human being. Unless it is offensive or libelous, it should appear. You can also comment at Facebook, Twitter, and Instagram. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here