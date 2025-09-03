Mata Jesmel Kaur Bakhtawar Singh (1933 – 2025)

Mata Jesmel Kaur w/o Late Bakhtawar Singh
Pind: Varoke Village
1.6.1933 – 3.9.2025
Daughter: Sharnjit Kaur
Son In Law: Tranjit Singh
Granddaughters: Syman Kaur, Ashpreet Kaur
LAST RITES
4th September 2025 (Thursday)
Shamshan Bhoomi, Jalan Loke Yew Crematorium
9.30 – 11.30am Wake At Shamshan Bhoomi, Jalan Loke Yew Crematorium, KL
11.30am: Saskar (Cremation) at Shamshan bhoomi
PATH DA BHOG
13th September (Saturday) 5.00 – 7.00pm
Guru Nanak Darbar Tath Khalsa Diwan Gurdwara
Tranjit Singh (Mike) : +6012 398 6377
Jagjeet Singh (Jack) : +6017 366 3518
Jetinder: +6012 330 5810
| Entry: 3 Sept 2025 | Source: Family
