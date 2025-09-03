Mata Jesmel Kaur Bakhtawar Singh (1933 – 2025)

Mata Jesmel Kaur w/o Late Bakhtawar Singh

Pind: Varoke Village

1.6.1933 – 3.9.2025

Daughter: Sharnjit Kaur

Son In Law: Tranjit Singh

Granddaughters: Syman Kaur, Ashpreet Kaur

LAST RITES

4th September 2025 (Thursday)

Shamshan Bhoomi, Jalan Loke Yew Crematorium

9.30 – 11.30am Wake At Shamshan Bhoomi, Jalan Loke Yew Crematorium, KL

11.30am: Saskar (Cremation) at Shamshan bhoomi

PATH DA BHOG

13th September (Saturday) 5.00 – 7.00pm

Guru Nanak Darbar Tath Khalsa Diwan Gurdwara

Tranjit Singh (Mike) : +6012 398 6377

Jagjeet Singh (Jack) : +6017 366 3518

Jetinder: +6012 330 5810

Link to posting at Facebook and Instagram

| Entry: 3 Sept 2025 | Source: Family

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, Facebook, Twitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here