Sardarni Pritpal Kaur (1933 – 2023), Bangsar

SARDARNI PRITPAL KAUR A/P JAGTI SINGH

29.1.1933 – 1.11.2023

Husband: Late Sardar Nasib Singh (Bangsar)

Village Sangatpura (Ropar)

90 years old

It is with deep sadness that we inform the demise of our beloved mother on 1st November 2023.

Cremation / Saskaar: 12noon, 2 November 2023 (Thursday), at Shamsham Bhoomi, Jalan Loke Yew, Kuala Lumpur

Last Respects: 10am to 12pm, at the same place

Kindly contact:

016 – 253 3110 (Melvinder Kaur)

012 – 201 9737 (Shevinder Kaur)

ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

Ghalae Aavehi Naanakaa Sadhae Outhee Jaahi ||1|| (SGGS, 1239)

Shamshan Bhoomi Hall (Jalan Loke Yew Crematorium), KL | Waze

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/pMdsmynGTTzcVr1e8

(Add: Lot 294, 295, Jln Loke Yew, Pudu, 55200 Kuala Lumpur)

| Entry: 1 Nov 2023 | Source: Family