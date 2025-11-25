Mandev Singh (1997-2025), Taman Meru Mutiara, Ipoh

Mandev Singh s/o Sukhvinder Singh

(1997-2025)

Parents: Sukhvinder Singh (Sukhey) s/o Late Sukhdarshan Singh and Amarjeet Kaur (Rani) d/o Late Kartar Singh

Passed away peacefully on 24th November 2025

Leaving behind brother and spouse

Sukhjit Singh / Tanishah Kaur

Nieces: Gazleen Kaur and Jaishika Kaur

Relatives, loved ones and family

LAST RITES

Tuesday, 25 November

Cortege leaves from residence: No 28, Jalan Meru Mutiara 2, Taman Meru Mutiara 30020, Ipoh, Perak

Saskar at Wadda Gurdwara Sahib Ipoh at 2pm

AKHAND PATH

Sri Akhand Path arambtha (starts) at 9am on Friday, 28 November

Gurdwara Sahib Menglembu Ipoh

PATH DA BHOG & ANTIM ARDAAS

Sunday, 30 November

Gurdwara Sahib Menglembu Ipoh

Contact

Sukhvinder (Sukhey) 011 3600 7021

Sukhjit 018 782 9294

Revindar Bindey) 019 570 0038

Entry: 25 Nov 2025

