Mandev Singh (1997-2025), Taman Meru Mutiara, Ipoh

Mandev Singh s/o Sukhvinder Singh
(1997-2025)
Parents: Sukhvinder Singh (Sukhey) s/o Late Sukhdarshan Singh and Amarjeet Kaur (Rani) d/o Late Kartar Singh
Passed away peacefully on 24th November 2025
Leaving behind brother and spouse
Sukhjit Singh / Tanishah Kaur
Nieces: Gazleen Kaur and Jaishika Kaur
Relatives, loved ones and family
LAST RITES
Tuesday, 25 November
Cortege leaves from residence: No 28, Jalan Meru Mutiara 2, Taman Meru Mutiara 30020, Ipoh, Perak
Saskar at Wadda Gurdwara Sahib Ipoh at 2pm
AKHAND PATH
Sri Akhand Path arambtha (starts) at 9am on Friday, 28 November
Gurdwara Sahib Menglembu Ipoh
PATH DA BHOG & ANTIM ARDAAS
Sunday, 30 November
Gurdwara Sahib Menglembu Ipoh
Contact
Sukhvinder (Sukhey) 011 3600 7021
Sukhjit 018 782 9294
Revindar Bindey) 019 570 0038
| Entry: 25 Nov 2025 | Source: Family
