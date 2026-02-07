Bebe Jal Kaur (1937 – 2026), Klang, Formerly Johor Bahru

By -
0
19

Bebe Jal Kaur

Klang, Formerly Johor Bahru | Village: Bhaga Phenay

3.6.1937 – 7.2.2026

Husband: Late Karnal Singh

Children & Spouses
Sukhdev Kaur / Late Gurdev Singh Cheema
Jagdey Singh / Rajinder Kaur
Late Hardev Singh
Late Jasbir Singh

Grandchildren & Spouses
Surinder Singh / Rajandeep Kaur
Kulvinder Singh / Manjit Kaur
Ranjit Kaur / Rajinder Singh
Parveen Kaur / Rishminder Singh
Sarveen Kaur / Gurpreet Singh Gill
Mandev Singh / Rawinder Kaur

Great Grandchildren
Harvinder Singh
Tejvinder Singh / Sheetal Kaur
Deepak Singh
Eshmindar Singh
Gurdas Singh
Geenaveen Kaur
Harnaav Singh Gill

Great Great Grandchildren
Anaaya Kaur Mand
Aaradhya Kaur Mand

LAST RITES
Sunday, 8 February 2026

2.30pm: Cortège leaves from A-2-73, Prima Bayu Apartment, Jalan Batu Unjur 9, 41200, Klang, Selangor
3.00pm: Saskaar (cremation) at Klang Crematorium Simpang Lima, Jalan Bukit Kubur, Kawasan 1, 41200 Klang, Selangor.

PATH DA BHOG
Sunday, 22 February 2026
From 10am onwards
Gurdwara Sahib Klang

Contact:
Dave (016 763 3069)
Sarveen (016 373 5790)

Our Bebe / Bobo
She was a beloved Mother, Grandmother, Great Grandmother & Great Great Grandmother who left us all gracefully.
She lived a life that was full of love, whose smile lit up our lives.
She is now at peace but her memory will never fade and we all should cherish and celebrate her beautiful life

Link to posting at Facebook and Instagram

| Entry: 7 Feb 2026 | Source: Family

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, FacebookTwitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY