Bebe Jal Kaur (1937 – 2026), Klang, Formerly Johor Bahru

Bebe Jal Kaur
Klang, Formerly Johor Bahru | Village: Bhaga Phenay
3.6.1937 – 7.2.2026
Husband: Late Karnal Singh
Children & Spouses
Sukhdev Kaur / Late Gurdev Singh Cheema
Jagdey Singh / Rajinder Kaur
Late Hardev Singh
Late Jasbir Singh
Grandchildren & Spouses
Surinder Singh / Rajandeep Kaur
Kulvinder Singh / Manjit Kaur
Ranjit Kaur / Rajinder Singh
Parveen Kaur / Rishminder Singh
Sarveen Kaur / Gurpreet Singh Gill
Mandev Singh / Rawinder Kaur
Great Grandchildren
Harvinder Singh
Tejvinder Singh / Sheetal Kaur
Deepak Singh
Eshmindar Singh
Gurdas Singh
Geenaveen Kaur
Harnaav Singh Gill
Great Great Grandchildren
Anaaya Kaur Mand
Aaradhya Kaur Mand
LAST RITES
Sunday, 8 February 2026
2.30pm: Cortège leaves from A-2-73, Prima Bayu Apartment, Jalan Batu Unjur 9, 41200, Klang, Selangor
3.00pm: Saskaar (cremation) at Klang Crematorium Simpang Lima, Jalan Bukit Kubur, Kawasan 1, 41200 Klang, Selangor.
PATH DA BHOG
Sunday, 22 February 2026
From 10am onwards
Gurdwara Sahib Klang
Contact:
Dave (016 763 3069)
Sarveen (016 373 5790)
Our Bebe / Bobo
She was a beloved Mother, Grandmother, Great Grandmother & Great Great Grandmother who left us all gracefully.
She lived a life that was full of love, whose smile lit up our lives.
She is now at peace but her memory will never fade and we all should cherish and celebrate her beautiful life
Link to posting at Facebook and Instagram
| Entry: 7 Feb 2026 | Source: Family
ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, Facebook, Twitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here