IN LOVING MEMORY
First Mithi Yaad
Sardar Gurnam Singh Pannu
Ampang Jaya | Village: Sakhira, Tarn Taran
Parents: Late Sardar Balwant Singh (4000) & Late Sardarni Dalip Kaur
Wife: Sardarni Balvindar Kaur Sandhu
SAHEJ PATH DA BHOG
Sunday, 8th March 2026 6.30 am – 8.30 am: Asa Di Vaar
10.00 am – 12.00 pm : Kirtan & Path Da Bhog
followed by Guru Ka Langgar
Gurdwara Sahib Ampang, Ulu Klang
DEARLY MISSED & FONDLY REMEMBERED BY FAMILY & FRIENDS
Sharonpal: 016 674 7240 | Arveenpal: 019 500 0662 | Simranpal: 012 662 5917
KINDLY TREAT THIS AS PERSONAL INVITATION
| Entry: 22 February 2026 | Source: Family
