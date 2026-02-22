First Mithi Yaad: Sardar Gurnam Singh Pannu, Ampang Jaya

IN LOVING MEMORY

First Mithi Yaad

Sardar Gurnam Singh Pannu

Ampang Jaya | Village: Sakhira, Tarn Taran

Parents: Late Sardar Balwant Singh (4000) & Late Sardarni Dalip Kaur

Wife: Sardarni Balvindar Kaur Sandhu

SAHEJ PATH DA BHOG
Sunday, 8th March 2026 6.30 am – 8.30 am: Asa Di Vaar
10.00 am – 12.00 pm : Kirtan & Path Da Bhog
followed by Guru Ka Langgar
Gurdwara Sahib Ampang, Ulu Klang

DEARLY MISSED & FONDLY REMEMBERED BY FAMILY & FRIENDS

Sharonpal: 016 674 7240 | Arveenpal: 019 500 0662 | Simranpal: 012 662 5917

KINDLY TREAT THIS AS PERSONAL INVITATION

Entry: 22 February 2026

