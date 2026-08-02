Jelapang: Iklan Jawatan Kosong Granthi / Musicians

IKLAN JAWATAN KOSONG GRANTHI / MUSICIANS

Gurdwara Sahib Jelapang, Ipoh, Perak

Permohonan adalah dipelawa daripada calon yang berkelayakan untuk mengisi jawatan Granthi / Musician di Gurdwara Sahib Jelapang.

Syarat kelayakan:

•⁠ ⁠Fasih membaca ayat-ayat suci Sri Guru Granth Sahib Ji, serta mempunyai pengetahuan yang baik mengenai sejarah Sikh dan Tatakelakuan Sikh (S.G.P.C.).

•⁠ ⁠Berkebolehan menyampaikan Katha, ceramah atau penerangan ringkas dalam Bahasa Punjabi dan Bahasa Inggeris.

•⁠ ⁠Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas harian serta mengendalikan majlis-majlis keagamaan di Gurdwara Sahib Jelapang dengan penuh dedikasi.

•⁠ ⁠Berkebolehan menyanyi Kirtan, bermain Harmonium dan Tabla, serta berupaya mengajar muzik tradisional Sikh dan Bahasa Punjabi kepada kanak-kanak.

•⁠ ⁠Keutamaan diberikan kepada warganegara Malaysia.

•⁠ ⁠Gaji: RM1,700 (bergantung kepada pengalaman dan kemahiran).

Calon yang berminat diminta menghantar permohonan secara bertulis kepada:

Contact Persons:

Privesh Paul Singh s/o Dr Sucha Singh

H/P: +60 16-548 3990

E-mel: privesh7993@gmail.com

Narian Singh s/o Sadu Singh

H/P: +6011 5692 5210

E-mel: narian4391@gmail.com

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