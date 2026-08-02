Jelapang: Iklan Jawatan Kosong Granthi / Musicians

IKLAN JAWATAN KOSONG GRANTHI / MUSICIANS
Gurdwara Sahib Jelapang, Ipoh, Perak
Permohonan adalah dipelawa daripada calon yang berkelayakan untuk mengisi jawatan Granthi / Musician di Gurdwara Sahib Jelapang.
Syarat kelayakan:
• Fasih membaca ayat-ayat suci Sri Guru Granth Sahib Ji, serta mempunyai pengetahuan yang baik mengenai sejarah Sikh dan Tatakelakuan Sikh (S.G.P.C.).
• Berkebolehan menyampaikan Katha, ceramah atau penerangan ringkas dalam Bahasa Punjabi dan Bahasa Inggeris.
• Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas harian serta mengendalikan majlis-majlis keagamaan di Gurdwara Sahib Jelapang dengan penuh dedikasi.
• Berkebolehan menyanyi Kirtan, bermain Harmonium dan Tabla, serta berupaya mengajar muzik tradisional Sikh dan Bahasa Punjabi kepada kanak-kanak.
• Keutamaan diberikan kepada warganegara Malaysia.
• Gaji: RM1,700 (bergantung kepada pengalaman dan kemahiran).
Calon yang berminat diminta menghantar permohonan secara bertulis kepada:
Contact Persons:
Privesh Paul Singh s/o Dr Sucha Singh
H/P: +60 16-548 3990
E-mel: privesh7993@gmail.com
Narian Singh s/o Sadu Singh
H/P: +6011 5692 5210
E-mel: narian4391@gmail.com
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