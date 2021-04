Sardar Gurdev Singh (1948 – 2021), Klang

AKHAND PATH: 9-11 April 2021 (Friday to Sunday). Followed By Path Da Bhog at residence (No 19 Jalan Kangar 93, Kawasan 19 Jalan Kapar, 41400 Klang Selangor) | Malaysia

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ aਦਰਗਹ ਚਲਿਆ।

Gurmukh Janam Savar Dargeh Chaleya (Bhai Gurdas, Var 19, Pauri 14)

SARDAR GUDEV SINGH A/L LATE SHER SINGH DHALIWAL & LATE SARDANI BHAGWANT KAUR BHULLAR

Village: Cheema Barnala Passed Away Peacefully On Wednesday, 31 March 2021 Forever Loved And Cherished By: Wife: Nasib Kaur D/O Late Sardar Moncha Singh Dhillon (Late Sardani Debo Kaur) Brother: Late Kaur Singh (Jaswant Kaur Dhillon) Sons:

Jagjit Singh (Mamaljit Kaur)

Parmindar Singh

Parmjit Singh (Ravinder Kaur) Daughter: Ajit Kaur (Daljit Singh) Btg Berjuntai Grandchildren:

Simranjit Kaur

Melvinderjit Singh

Jesswin Kaur

Gurpreenajit Kaur

Sandeep Singh

Mavinjit Kaur

Jessmeet Kaur

Hardish Singh

Akhand Path: 9-11 April 2021 (Friday to Sunday). Followed By Path Da Bhog at residence (No 19 Jalan Kangar 93, Kawasan 19 Jalan Kapar, 41400 Klang Selangor)

Contacts:

Parmjit Singh – 012 – 3926742 Ajit Kaur – 016 – 6983507 All MCO’s SOPs Will Be Observed & Adhered To Strictly

| Entry: 1 April 2021 | Source: Family