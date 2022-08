Sowaran Kaur (1934-2022), Taman Perling, Johor

In Loving Memory Of

SOWARAN KAUR D/O MANGAL SINGH

20.11.1934 – 6.8.2022

Husband: Late Gurbachan Singh (Police, Badge No: 6549)

Children: Kuljit Kaur, Kuldip Kaur, Manjit Kaur, Late Sathwant Kour (Singapore), Amar Jit Kaur, Awtar Kaur, Udam Singh, Kalwant Kaur (Singapore), Dato’ Ajit Singh, Harjeet Singh (Canada)

In-Laws: Jekanda Singh, Munjeet Singh, Kapoor Singh (Singapore), Harcharan Singh, Karamjit Singh, Jasbir Kaur, Makhan Singh (Singapore), Datin’ Ravinder Kaur, Harjeet Kaur (Canada)

Grandchildren: Indarraaj Singh, Hanil Raaj Singh, Ranggeeta Kaur, Dyal Singh (Singapore), Raspal Singh, Santokh Singh (Singapore), Harvinder Singh, Amardeep Singh, Amrit Singh, Ashvinder Singh, Ashreena Kaur, Terenjit Singh (Singapore), Dr. Raveen Kaur, Ajay Singh, Keshwinder Kaur (Singapore), Jessvin Kaur (Singapore), Gursharan Kaur, Gursimryn Kaur (Canada), Prem Singh (Canada)

Grandchildren In-law: Ravinderjit Kaur, Gurmukh Singh, Dr. Trisha Kaur, Timika Mathew (Australia)

Great-Grandchildren: Jassimrat Singh, Hargobind Singh, Mansimrat Singh, Harsevak Singh, Baanipreet Kaur, Harsimran Kaur, Elveera Kaur

Path da Bhog: Gurdwara Sahib Johor Bahru at Jalan Trus, Bandar Johor Bahru, 80000 Johor Bahru on 13 August 2022 from: 3pm to 5pm

Contact: Dato’ Ajit Singh 019-7578555, Harcharan Singh 016-7156549



| Entry: 8 Aug 2022 | Source: Family



