Mata Jaginder Kaur (Shindo) (1939 – 2025), Ipoh

MATA JAGINDER KAUR (SHINDO)

Husband: Late Sardar Bachan Singh (ex-Railways, Ipoh)

29.5.1939 – 15.4.2025

85 years old

Children / Spouses:

Manjit Kaur / Late Sardar Harjit Singh

Paramjeet Kaur / Hardial Singh (HardyVision)

Gurmeet Kaur (BM) / Manjeet Singh

Late Sardar Delvinder Singh / Harcharanjit Kaur (Nikki)

Gurdeep Singh (Kunni) / Ruziyana

Grandchildren / Spouses:

Peshwinder Singh / Sarah Shalome Moses

Dr. Keshminder Singh / Dr. Fesya Mansor

Dr. Gurvinder Kaur / Dalvinder Singh

Dr. Jasveen Kaur / Dr. Sanjay Dev Singh

Harvinder Singh

Savinder Singh

Dr. Kirenpreet Kaur Kler

Manprith Singh

Lisachwin deep

Keshwina deep

Movinder deep

Sanam deep

Great-Grandchildren, family and friends.

Last Respect at the residence-

No. 6, Jalan Taman Satu, Taman Public Park, Jalan Kuala Kangsar, 30010, Ipoh, Perak.

FINAL RITES

16 April 2025, Wednesday

1.30pm: Cortege leaves residence

2.00pm: Saskaar (cremation) at Wadda Gurdwara Sahib Ipoh Crematorium

PATH DA BHOG

Wadda Gurdwara Sahib Ipoh

27 April 2025, Sunday

10.00am – 12.00pm

Contact –

Gurdeep (Kunni) 013 899 9352

Hardy 012 528 2960

Dr. Keshmin 017 205 4207

