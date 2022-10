Pharpur Kaur Sidhu (1950 – 2022), Retired Teacher from St. Michael’s Institute, Ipoh

Khale Aave Nanka Sade Uth Jaye

ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

SARDARNI PHARPUR KAUR SIDHU D/O LATE SARDAR MAHINDER SINGH SIDHU & SARDARNI BACHAN KAUR

25.9.1950 – 17.10.2022

Sardarni Pharpur Kaur Sidhu (B.A.Dip.Ed., University Malaya) Retired Teacher from St. Michael’s Institute, Ipoh Departed on 17th October 2022

Daughter of Late Sardar Mahinder Singh Sidhu (Retired Police Pensioner No.750) and Sardarni Bachan Kaur

Sisters / Spouses:

Late Sardarni Ajmer Kaur & Late Sardar Bogha Singh Dhaliwal

Sarjit Kaur (Sita) & Charan Singh Gill

Dr. Inderjit Kaur Sidhu PMP

Dr. Tej Kaur Sidhu

Nephew, Nieces and Relatives

Path da Bhog: 29th October 2022 (Saturday), from 10am to 12pm, at Gurdwara Sahib Police Ipoh, Perak

Contact:

Dr.Inderjit Kaur Sidhu +6013 521 9331

Dr. Tej Kaur Sidhu +6014 308 4927



Entry: 18 Oct 2022 | Source: Family



