Kaka Singh (1951 – 2026), Retired Audit Department, Kangar; SS14, Subang Jaya

Sardar Kaka Singh (Maan)
16.2.1952 – 18.2.2026
(SS14, Subang Jaya)
(Retired Audit Department, Formerly Kangar)
Village: Khadur Sahib, Amritsar
Farewell to our beloved Maan, whose soulful songs became our memories, his laughter our light and his wisdom our guide. You live on in every heart you touched.
Parents:
Late Bishen Singh & Late Prem Kour (Tronoh, Perak)
Sibling & Spouses:
Piara Singh & Harbans Kaur
Bibi Kaur & Late Sohan Singh
Pargash Kaur & Late Hari Singh
Azara Singh & Late Gurmit Kaur
Arjan Singh
Late Charan Kaur & Late Major Jagjeet Singh Bhattal
Late Santokh Singh & Nirmal Kaur
Ranjit Kaur & Amajit Singh
Late Ranjit Singh & Harjit Kaur
Lovingly remembered by family and friends; adored by
his nephews and nieces.
FINAL RITES
Thursday, 19 February 2026
9am to 12pm: Wake at Gurdwara Sahib Petaling Jaya
12pm: Cortege leaves PJ Gurdwara
2pm: Saskaar (cremation) at Nirvana Memorial Park Shah Alam (Add: Taman Perkuburan, Jalan Pusaka 21/1, Off Persiaran Jubli Perak, Section 21, 40300 Shah Alam, Selangor)
Path Da Phog: To be updated
Azara Singh: +6016 626 2130
Arjan Singh: +6016 420 4076
Ranjit Kaur: +6012 282 0080
Piara Singh: +6017 331 3543
| Entry: 18 February 2026 | Source: Family
Condolences to his family and pray that his soul rest with WaheGuru Ji. Bless all