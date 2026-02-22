Pritam Singh Dhanoa (Dayal)
Port Klang
16.11.1942 – 22.2.2026
Wife: Jesban Kaur (Banto) (Raub)
Children / Spouses:
Surinder Singh / Karamjit Kaur (Klang)
Gurcharan Singh / Sharanjit Kaur (PutraHeights)
Gurmel Singh (Polay / Paul) / Cherris Lim (Kota Kemuning)
Grandchildren:
- Simardeep Singh
- Rajveer Singh
- Akashdeep Singh
- Aneesha Kaur
- Sangeet Kaur
- Aurelia Lee Dhanoa
- Arryanna Kaur
- Ashlynne Kaur
- Aryandeep Singh
LAST RITES
Monday, 23 February 2026
11:30AM: Cortège leaves from 35, Jalan Anggerik Tainia 31/115, Bukit Rimau, 40460 Shah Alam, Selangor
1:30PM: Saskaar (cremation) at Crematorium MBPJ, Kampung Tunku, Petaling Jaya
PATH DA BHOG
Sunday, 1st March 2026, 10am to 12pm
Gurdwara Sahib Guru Nanak Shah Alam
Guru Ka Langgar will be served
Gurmel (Polay / Paul) – +6019 267 5653
Cherris – +6019 267 5780
Gurcharan – +6017 870 9892
Surinder – +6019 221 4858
| Entry: 22 February 2026 | Source: Family
