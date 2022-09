Gian Kaur (1944 – 2022), Sungai Petani, Kedah

GIAN KAUR D/O LATE BACHAN SINGH KUALA KANGSAR

8.6.1944 – 18.9.2022

Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.

It is with deep sorrow that we announce the passing of our beloved mother Mata Gian Kaur w/o Sunder Singh on 18.9.2022.

Husband: Sunder Singh Randhawa (Sungai Petani)

Children / Spouses:

Gurcharan Singh / Kiranjit Kaur

Jagjit Singh / Anudeep Kaur

Harjinder Kaur / Jaspal Singh

Baljeet Singh / Rimmel Kaur

Charanjit Singh / Ravinder Kaur

Raspall Singh

Saskaar / Cremation: 19 Sept 2022 (Monday) at Kempas Crematorium.

The cortège will leave the residence (279, Lorong BPJ 3A / 3A, Bandar Puteri Jaya, 08000, Sungai Petani, Kedah) at 2.00pm.

Path da Bhog: 10.00am, 1st October 2022 (Saturday) at Gurdwara Sahib Sungai Petani, Kedah

Contact:

Gurcharan Singh SP 012 474 3349

Jagjit Singh 012 371 8281

Harjinder Kaur 013 630 6301

Baljeet Singh 019 474 7483

Charanjit Singh 012 483 2346



| Entry: 18 Sept 2022 | Source: Family



ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. Facebook | WhatsApp +6017-335-1399 | Email: asia.samachar@gmail.com | Twitter | Instagram | Obituary announcements, click here