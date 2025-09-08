Harbhajan Singh (1963 – 2025), Ex C.P. Group Port Klang & US Embassy

Harbhajan Singh s/o Ajan Singh
(1963 – 2025)
(Ex C.P. Group Port Klang & US Embassy)
Dear family and friends. It is with our deepest grief to inform regarding the passing of Mr. Harbhajan Singh. He is survived by:
Wife: Mdm Jasveer Kaur d/o Sohan Singh
Son & Daughter in Law: Deshvin Singh & Jaskiran Kaur
Granddaughter: Reet Kaur
FUNERAL
8 September 2025, Monday
3.00pm: Cortege leaves residence at No. 41, Jalan Prai, Off Jalan Meru, Klang, Selangor
4.00pm: Saskaar (cremation) at Simpang Lima Crematorium, Klang
PATH DA BHOG
21st Septmeber 2025 (Sunday)
From 10 am to 12 noon
Gurudwara Sahib Klang
+6019 348 3994 (Deshvin)
+016 653 1495 (Jaskiran)
Please do kindly keep him in your prayers.
Waheguru Ji Ka Khalsa , Waheguru Ji Ki Fateh
Link to posting at Facebook and Instagram
| Entry: 7 Sept 2025 | Source: Family
ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, Facebook, Twitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here