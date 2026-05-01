Iklan Jawatan Kosong Granthi untuk Gurdwara Sahib Alor Setar

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੋਰ ਸੇਤਰ, ਕੇਦਾਹ, ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਲੋੜ

Permohonan adalah dipelawa kepada yang berkelayakan untuk mengisi jawatan Granthi di Gurdwara Sahib Alor Setar, Kedah.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan dan pengalaman seperti berikut:

Fasih membaca ayat ayat suci Sri Guru Granth Sahib Ji serta berpengetahuan dalam sejarah Sikh dan mengenali Tatakelakuan Sikh (S.G.P.C.) dengan sempurna dan boleh berkhutbah serta memberi penerangan ringkas dalam bahasa Inggeris dan Punjabi. Menyempurnakan dengan teliti kerja kerja harian dan semasa majlis majlis keagamaan di Gurdwara Sahib beralamat 121A, Jalan Langgar, 05460, Alor, Setar Kedah. Ini termasuk

mampu melengkapkan sekurang-kurangnya satu Sahej Paath setiap bulan. Kebolehan menyanyi, bermain Harmonium dan juga Tabla serta mampu mengajar ilmu muzik tradisional dan mengajar Bahasa Punjabi kepada kanak kanak penganut. Calon tersebut mestilah berumur lebih dari 40 tahun. Gaji akan diberikan mengikut pengalaman dan kemahiran yang ada. Gaji minimum RM1,700.00/- dengan caruman KWSP & PERKESO mengikut garis panduan undang-undang buruh yang ditetapkan. Keutamaan akan diberikan kepada calon Warganegara Malaysia.

Calon calon yang berminat diminta menghantar permohonan secara bertulis kepada:

Secretary: Sukhdave Singh

Tel: 011-19238425

e-mail: sukhdave@yahoo.com

