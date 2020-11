Dharam Singh (Temma) (1947-2020), Tanjung Rambutan 

SASKAAR / CREMATION: Cortege leaves No. 4, Jalan Selangor, Canning Garden, Ipoh, Perak at 12 noon, 10 Nov (Tues) for cremation at Kek See Loke crematorium Bercham at 1pm

JEHA CHIRI LIKHYA TEHA HUKAM KAMAEH, GHALE AAVE NAANKA SADE UTHEE YAAYE (SGGS, 1239)

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

SARDAR DHARAM SINGH (TEMMA, TR) S/O LATE SARDAR HEMAT SINGH

Departed peacefully on 9th November 2020

Wife: Late Madam Kualtar Kaur (Bansi)

Leaving behind:

Children / Spouses:

Narinderjeet Kaur / Dr Ramesh Singh

Parveender Kaur / Rajinderjit Singh

Grandchildren:

1) Harkrishan Singh

2) Harmeshpreet Singh

3) Amisha Kaur

Also family and friends.

Cortege leaves No. 4, Jalan Selangor, Canning Garden, Ipoh, Perak at 12 noon, 10 Nov (Tues) for cremation at Kek See Loke crematorium Bercham at 1pm

Compliance with SOP will be observed due to CMCO.

Contact:

Ramesh Singh ( 019-5585351)

Rajinderjit Singh ( 016-5324319)

Harjit Singh ( 019-6550402)

| Entry: 9 Nov 2020 | Source: Family