Pritam Singh Sidhu (1950 – 2022), Founder & Chairman of Pritam Singh Agency

JEHA CHIRI LIKHYA TEHA HUKAM KAMAEH, GHALE AAVE NAANKA SADE UTHEE JAAYE (SGGS, 1239)

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

SARDAR PRITAM SINGH SIDHU

30.6.1950 – 17.3.2022

Village: Jiwanwala

(Founder & Chairman of Pritam Singh Agency Sdn. Bhd.)

Always beloved and deeply missed by:

Wife: Opinder Kaur Hans

Parents: Late Nika Singh & Late Gurtha Kor

Brother & sister-in-law: Darshan Sidhu & Mekand Kaur

Children & spouses:

Rasvinder Singh Sidhu (Munnay) & Harjinder Kaur Hans

Gulshanjit Sidhu

Jagdev Singh Sidhu (Dave) & Paramjit Kaur Grewal

Grandchildren:

Nashreena Kaur Sidhu, Paetreena Kaur Sidhu, Areeshan Singh Sidhu,

Humreen Kaur Sidhu, Raeshan Singh Sidhu, Sachtaan Singh Sidhu,

Sohaanteg Singh Sidhu

Last respects from 1:00 pm, 19 March 2022 (Saturday) followed by funeral service at 2:30 pm, 19 March 2022 (Saturday), at Shamshan Bhoomi Hall (Jalan Loke Yew Crematorium, Kuala Lumpur)

COVID-19 SOP will apply.

Path Da Bhog will be held on 27 March 2022 (Sunday), from 10:00 am to 12:00 pm, at Gurdwara Sahib Puchong, Bandar Puteri Puchong

Contact: 012-922-2079 (Munnay)

012-302-1818 (Bobby)

016-921-8825 (Dave)

Entry: 17 March 2022 | Source: Family





