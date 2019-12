SASKAAR / CREMATION: 10am, 17 December 2019 (Tuesday), at Simpang Lima Crematorium Klang. Cortège leaves from 95 Jalan Kampung Pandan, Kawasan 1, 41000 Klang at 9.30am | Malaysia

NAUCHHATTAR SINGH S/O KARAM SINGH

Nauchhattar Singh (1932-2019), Klang

Village: Moosa

Born: 12 December 1932

Departed: 16 December 2019

Wife: Late Madam Surjit Kaur d/o Ujagar Singh

Children / Spouses:

Kuldip Singh & Kulwant Kaur

Late Sewak Singh

Harvinderjit Kaur Aujla & Karamjit Aujla

Gurminder Kaur Gill & Tejinder Singh Gill

Late Arjan Singh & Rachhpal Kaur

Grandchildren:

– Late Tervindip Singh

– Harpreet Singh & Jasvin Kaur

– Revinpreet Kaur & Jagvinder Singh

– Mandip Singh & Preya

– Simrandeep Aujla

– Raymandeep Aujla

– Hartej Gill

– Harmanpreet Singh

Great Grandchildren:

– Taneesha Kaur

– Kaeesha Kaur

Contact:

Kuldip Singh 011-16292453

Harpreet Singh 016-2984698

Gurdip Singh 012-699497

He will be dearly and deeply missed by family, relatives and friends. God bless his soul.

| Entry: 16 Dec 2019 | Source: Family