Naranjan Kaur Shergill w/o Late Sgt Major (R) Sar Major Singh Cheema (1925-2020), Cheras

SASKAAR / CREMATION: 3.30pm, 16 February 2020 (Sunday), at Jalan Kuari Cheras Crematorium, KL. Cortege leaves residence 48, Block B, Jalan Senohong, Cantik Apartments, Cheras, at 3.00pm | Malaysia

MATA NARANJAN KAUR SHERGILL w/o LATE SGT. MAJOR (R) SAR MAJOR SINGH CHEEMA P.P.N.

(7.10.1925 – 15.2.2020, Age: 94 Years)

Village: Mazara Raja Sahib, Jullandhur

Passed away peacefully on 15 February 2020

Dearly missed and forever cherished by:

Children / Spouse:

Dato’ Dr Surinder Singh Cheema / Datin Harbans Kaur Gill

Bhaljinder Kaur Cheema (Birmingham, UK) / Late Naranjan Singh

Late Gurjit Singh Cheema / Manjit Kaur Malhi (MEASAT Satellite Systems)

Jaswinder Singh Cheema (Melbourne, Australia)

Gurmit Singh Cheema (Affin Bank Berhad) / Paramjeet Kaur D’sord (Asian Institute of Chartered Bankers)

Sukhdev Singh Cheema (SMK Bukit Bandaraya) / Surinder Kaur Sandhu (SK Danau Perdana)

Jasbendarjit Kaur Cheema (Dagangnet Technologies)

Grandchildren: Ajitpal Singh Randhawa (UK), Gursharonpal Kaur Randhawa (UK), Rajvinder Kaur Randhawa (UK), Sukhjinder Singh Randhawa (UK), Dr Chesvin Singh Cheema (Australia), Manveen Kaur Cheema (Australia), Dr Reshmin Kaur Cheema (Australia), Dr Jasmine Kaur Cheema, Jashvenpal Singh Cheema, Jasvin Singh Cheema, Melvin Singh Cheema, Keeran Kaur Cheema, Ravneet Kaur Cheema

Great Grandchildren: Dharam Singh Uppal, Dhian Singh Uppal

Cortege leaves residence 48, Block B, Jalan Senohong, Cantik Apartments, Cheras, on 16 February 2020 (Sunday) at 3.00pm to Jalan Kuari Cheras Crematorium for cremation at 3.30pm

Path Da Bhog will be held at Gurdwara Sahib Polis High Street KL from 9.30am to 12.00pm on Sunday, 23rd of February 2020.

Please contact:

Gurmit (016-249 5281)

Sukhdev (012-235 7148)

Harbans (017-882 2438)

| Entry: 15 Feb 2020 | Source: Family