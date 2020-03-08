Baldev Raj (1957-2020), KPL RF 71147 (Retired)

SASKAAR / CREMATION: 1pm, 9 March 2020 (Monday) at Sikh Crematorium, Jalan Gurdwara, 30100 Ipoh. Cortege will leave from residence: No 27, Persiaran Desa Jaya 5, Taman Sri Tanjung, Tanjung Rambutan, 31250 Perak at 12 noon | Malaysia
O M S H A N T I
SARDAR BALDEV RAJ S/O KUNDANLAL (KPL RF 71147 (Retired)
(24 Dec 1957 – 8 Mar 2020)
Village: Chitti, Jalandhar (India)
Father: Late Sardar Kundanlal
Mother: Late Sardarni Ram Murti
Wife: Pushpa Devi
Children:
1. Kherisma Gupta
2. Shadana Gupta
3. Kasmira Gupta
Sons-In-Law:
1. Ramesh Kumar
2. Charanjit Singh
Siblings:
1. Delip Kumar
2. Vijya Rumar
3. Radha Rani
4. Usha Rani
Saskaar / Cremation: 1pm, 9 March 2020 (Monday) at Sikh Crematorium, Jalan Gurdwara, 30100 Ipoh
Cortège timing: Cortege will leave from the residence: No 27, Persiaran Desa Jaya 5, Taman Sri Tanjung, Tanjung Rambutan, 31250 Perak at 12 noon
Contact:
- Kherisma Gupta – 017 5099268
- Shadana Gupta – 017 5808229
- Kasmira Gupta – 017 5425880
| Entry: 8 March 2020 | Source: Family
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