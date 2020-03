Baldev Raj (1957-2020), KPL RF 71147 (Retired)

SASKAAR / CREMATION: 1pm, 9 March 2020 (Monday) at Sikh Crematorium, Jalan Gurdwara, 30100 Ipoh. Cortege will leave from residence: No 27, Persiaran Desa Jaya 5, Taman Sri Tanjung, Tanjung Rambutan, 31250 Perak at 12 noon | Malaysia

O M S H A N T I

SARDAR BALDEV RAJ S/O KUNDANLAL (KPL RF 71147 (Retired)

(24 Dec 1957 – 8 Mar 2020)

Village: Chitti, Jalandhar (India)

Father: Late Sardar Kundanlal

Mother: Late Sardarni Ram Murti

Wife: Pushpa Devi

Children:

1. Kherisma Gupta

2. Shadana Gupta

3. Kasmira Gupta

Sons-In-Law:

1. Ramesh Kumar

2. Charanjit Singh

Siblings:

1. Delip Kumar

2. Vijya Rumar

3. Radha Rani

4. Usha Rani

Saskaar / Cremation: 1pm, 9 March 2020 (Monday) at Sikh Crematorium, Jalan Gurdwara, 30100 Ipoh

Cortège timing: Cortege will leave from the residence: No 27, Persiaran Desa Jaya 5, Taman Sri Tanjung, Tanjung Rambutan, 31250 Perak at 12 noon

Contact:

Kherisma Gupta – 017 5099268

Shadana Gupta – 017 5808229

Kasmira Gupta – 017 5425880

| Entry: 8 March 2020 | Source: Family