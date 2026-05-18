Late Isar Singh (1952 – 2026), Sitiawan, Perak

Late Isar Singh s/o Late Narjan Singh
Sitiawan, Perak
18.3.1952 – 14.5.2026
A gentle soul with a heart so true, Always thoughtful, kind and good.
A wonderful person, loved by all, His memories will forever stay,
Though he’s no longer here with us today, His love and laughter will remain, In our hearts until we meet again.
Deeply missed by relatives and friends.
FOREVER CHERISHED BY
BELOVED WIFE
Balbir Kaur A/P Late Arjan Singh
CHILDREN / SPOUSES
Veena Kaur / Simmon Dass
Rani Kaur / Manjit Singh
Sangeta Kaur / Jasveer Singh
GRANDCHILDREN
Jaideep Ryan Singh | Jaipreet Riana Kaur
Amritveer Singh | Jasslen Kaur
Eshleen Kaur
BROTHERS AND SISTERS
Karam Kaur / Late Jamnadass Chabra
Daljit Singh Khalsa @ Boodar /
Kamilish Saul (UK)
Skintara Rani / Late Joginder Singh Sachdev
ITINERARY
9.00 A.M.: Kirtan by Astaan Granthi ji
9.30 A.M.: Bhai Kulvinder Singh Ji (Kemey Veer Ji)
12.00 P.M.: Sehaj Path Da Phog followed by Guru Ka Langar
DATE OF PHOG:
31st May 2026
Gurdwara Sahib Sitiawan (No. 87, Jalan Menon, Kampung Selamat, 32000 Sitiawan, Perak, Malaysia)
YOUR PRESENCE IS APPRECIATED
Link to posting at Facebook and Instagram; Updated Facebook and Instagram
| Entry: 14 May 2026; Updated: 18 May 2026 | Source: Family
ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, Facebook, Twitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here