Late Isar Singh (1952 – 2026), Sitiawan, Perak

Late Isar Singh s/o Late Narjan Singh

Sitiawan, Perak

18.3.1952 – 14.5.2026

A gentle soul with a heart so true, Always thoughtful, kind and good.

A wonderful person, loved by all, His memories will forever stay,

Though he’s no longer here with us today, His love and laughter will remain, In our hearts until we meet again.

Deeply missed by relatives and friends.

FOREVER CHERISHED BY

BELOVED WIFE

Balbir Kaur A/P Late Arjan Singh

CHILDREN / SPOUSES

Veena Kaur / Simmon Dass

Rani Kaur / Manjit Singh

Sangeta Kaur / Jasveer Singh

GRANDCHILDREN

Jaideep Ryan Singh | Jaipreet Riana Kaur

Amritveer Singh | Jasslen Kaur

Eshleen Kaur

BROTHERS AND SISTERS

Karam Kaur / Late Jamnadass Chabra

Daljit Singh Khalsa @ Boodar /

Kamilish Saul (UK)

Skintara Rani / Late Joginder Singh Sachdev

ITINERARY

9.00 A.M.: Kirtan by Astaan Granthi ji

9.30 A.M.: Bhai Kulvinder Singh Ji (Kemey Veer Ji)

12.00 P.M.: Sehaj Path Da Phog followed by Guru Ka Langar

DATE OF PHOG:

31st May 2026

Gurdwara Sahib Sitiawan (No. 87, Jalan Menon, Kampung Selamat, 32000 Sitiawan, Perak, Malaysia)

| Entry: 14 May 2026; Updated: 18 May 2026 | Source: Family

| Entry: 14 May 2026; Updated: 18 May 2026 | Source: Family