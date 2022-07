Charanjit Kaur Chahel (1978 – 2022), Petaling Jaya

CHARANJIT KAUR CHAHEL D/O ARIJUN

2.1.1978 – 16.7.2022

Village: Jogarela,Punjab

Husband: Avtar Singh s/o Mahinder Singh

Children:

Jasreendeep Kaur

Tashveen Kaur

Saskaar / Cremation: 2pm, 16 July 2022 (Saturday) at MPSJ Puchong Crematorium (Lot 7374, Jln Bunga Kertas, Puchong, Batu14, 47100, Puchong, Selangor

Path da Bhog: 30 July 2022 (Saturday), from 5pm to 7pm, at Gurdwara Sahib Petaling Jaya

Contact:

016 977 0981 (Tanjit)

016 330 9569 (Balveen)

016 225 1060 (Kuldip)



| Entry: 16 July 2022 | Source: Family



